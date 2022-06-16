Використовують засоби радіоелектронної боротьби: прикордонники про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Білоруські військові поблизу білорусько-українського кордону використовують потужні засоби радіоелектронної боротьби.
Також білоруси продовжують зводити на кордоні інженерні укріплення.
Про це в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" заявив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран.
"На кордоні з білоруссю прикордонники не фіксують ніяких змін в оперативній ситуації. Прикордонні підрозділи рб продовжують у штатному режимі нести службу на кордоні з Україною. Орієнтовно, це близько сім батальйонів. А також залучені підрозділи внутрішніх військ. В прикордонних районах білорусі активно проводяться заходи інженерного облаштування, а також фіксується потужне використання засобів радіоелектронної боротьби", - наголосив Леонід Баран.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розповіли, чи можливий зараз напад Білорусі на Україну.
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