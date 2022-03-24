Викрадають і хочуть обміняти на зброю: на Харківщині окупанти почали забирати дітей

Викрадають і хочуть обміняти на зброю: на Харківщині окупанти почали забирати дітей

Цей приклад – черговий доказ, що росія зневажає правила ведення війни.

В Україні російські окупанти почали викрадати дітей та вимагати за них у батьків викуп.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

На Харківщині, частину з якої тимчасово окупували російські війська, військові злочинці, щоб тероризувати місцевих мешканців, стали викрадати їхніх дітей.

“Особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області. Загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися. Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням із російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука”, - розповіли в МВС України.

Після чого злочинці почали телефонувати та шантажувати чоловіка. Під час бесіди він зізнався, що в нього справді вдома є автомат, який він готовий віддати за дітей.

“Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися… Цей приклад – черговий доказ, що росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє рф, співмірні зі злочинами Гітлера”, - наголосили в МВС України.

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