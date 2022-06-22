Викрадають і катують струмом: окупанти масово знущаються з жителів Енергодара та працівників ЗАЕС

Викрадають і катують струмом: окупанти масово знущаються з жителів Енергодара та працівників ЗАЕС

Мер Енергодара Дмитро Орлов заявив про катастрофічні масштаби викрадення окупантами містян та працівників ЗАЕС.

Окупанти не лише викрадають людей, а й катують їх струмом та знущаються як фізично, так і морально.

Про це Орлов сказав під час зустрічі з президентом ДП "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та очільниками міст-супутників атомних електростанцій та директорами АЕС, повідомляє Telegram-канал "Енергоатома".

За його словами, окрім існуючих гуманітарних та соціальних це одна з найголовніших проблем міста нині.

"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", – розповів він.

Орлов наголосив, що терміново необхідно на найвищому рівні вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.

Нагадаємо, активіст розповів про злочини росіян на Херсонщині.

Як повідомлялося, в МАГАТЕ наполягають на візиті на Запорізьку АЕС, яку тимчасово контролюють окупанти.

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