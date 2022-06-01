Викрадають людей, катують та змушують співпрацювати: Федоров розповів, яка ситуація в окупованому Мелітополі

Викрадають людей, катують та змушують співпрацювати: Федоров розповів, яка ситуація в окупованому Мелітополі

В тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрадають людей та беруть їх у полон.

Місцеві мешканці перейшли до скритого протистояння з військовими злочинцями РФ.

Про це в етері “Сніданку з 1+1” повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“В місті ніхто не погоджується з окупацією, ніхто не хоче при ній жити. Сьогодні є протистояння - зокрема партизанське. За даними української розвідки, вже знищено понад сто окупантів. Но я впевнений, що ця цифра більше”, - наголосив Іван Федоров.

Він також додав, що в полоні у окупантів перебувають орієнтовно півтисячі місцевих мешканців.

“За останні три місяці приблизно півтисячі прошли полон. Когось тримають до трьох діб, когось, як 16-річну дитину, - понад 50 діб. Я не розумію, яку терористичну загрозу несе дитина, але це факт. Під загрозою потрапити в полон - інакомислячі: люди, які не хочуть Росії, які засуджують окупацію і про неї говорять”, - розповів мер Мелітополя.

За його словами, окупанти до них приміняють різні навички, завдяки яким змушують людей співпрацювати.

Нагадаємо, що у Києві власників мережі ресторанів викрили у виведенні коштів до РФ.

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