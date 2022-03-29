Викрадають людей, знищують мости та блокують Чернігів: яка ситуація в регіоні зранку 29 березня

Викрадають людей, знищують мости та блокують Чернігів: яка ситуація в регіоні зранку 29 березня

Окупанти продовжують блокувати Чернігів.

В Україні триває 34 доба війни, яку розпочала Росія. Однією з найгарячіших точок є Чернігів та Чернігівська область. Російські військові цинічно атакують лише садочки, лікарні, житлові будинки.

Через тимчасову блокаду російськими окупантами у Чернігові почалась гуманітарна катастрофа. В обласному центрі немає світла, тепла та водопостачання. Газ подають частково. Ремонтні роботи проводять у перервах між обстрілами.

Як минула доба у цьому регіоні, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Терор мирного населення

За останніми даними Генштабу ЗСУ, на порушення вимог міжнародного гуманітарного права в тимчасово зайнятих населених пунктах Чернігівської області російські окупанти застосовують терор щодо місцевого населення. Армійці РФ обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

Також читайте На Чернігівщині окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими: фото

У Чернігові, яке перебуває в оточенні окупантів, вже немає електроенергії, водопостачання, харчів і ліків. Згідно з новими правилами, одна людина отримує 10 літрів на добу. Увечері 28 березня через обстріли окупантів на Чернігівщині були проблеми із мобільним зв'язком.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявляє, що Чернігів перебуває під постійними обстрілами. Російські окупанти, за його даними, гатять по Чернігову з артилерії та скидають авіаційні бомби. На місто падають 200 і 500-кілограмові фугасні бомби. Унаслідок чого є жертви серед мирного населення.

Обстріли армійців Путіна на Чернігівщині

Минулої доби, 28 березня, російські війська обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина.

За даними мера Чернігова Владислава Атрошенка, 28 березня, російські війська обстріляли у місті мікрорайон льотного училища та проспект Миру в напрямку Гомеля. Постраждало підприємство, а у житлові будівлі прилетіли міни 120-го калібру, багато ушкоджень.

Блокування евакуакуації людей

За його даними, евакуювати людей й вивезти поранених надто складно, бо ворог розбив усі можливі дороги та мости. Іншою проблемою є те, що частини окупантів – відокремлені, і вони можуть і не комунікувати одна з одною. Тобто, якщо можна домовитись з російськими представниками, то невідомо, чи про цю домовленість знатимуть всі ворожі війська на місцях.

Окупанти знищують інфраструктуру на Чернігівщині

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу 28 березня заявив, що протягом останніх декількох днів російські загарбники знищили мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.

Окупанти також продовжують блокувати Чернігів, але відійшли з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через річку Снов.

"Ворог проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання її вогневому ураженню. Противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури", – прокоментував Мотузяник.

Звільнення Славутича

Міський голова Славутича, яке кілька днів потерпало від навали російських військових, але зрештою вийшли з міста, увечері 28 березня повідомив, що доба минула спокійно, навколо окупантів немає, але невідомо чи повернуться вони до місць біля Славутича.

Нині у Славутичі люди, яких залишилося понад 10 тисяч, отримують хліб раз на три дні.

Ранок 29 березня

Уранці в області було оголошено повітряну тривогу. Майже за 2 години її скасували, але у Чернігівській обласній державній адміністрації попередили, що авіаналіт чи ракетний удар можуть повторитись будь якої хвилини. Людей просять бути напоготові.

Голова ОВА В'ячеслав Чаус у ранковому відеозверненні повідомив, що Збройні Сили знищують дуже багато сил противника.

"Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника. Сьогодні дуже багато роботи. Тому поговоримо пізніше. Вірю в Бога і Збройні Сили України!", - сказав він.

Нагадаємо, окупанти на Чернігівщині викрали мера Сновська і ще 6 людей.

Читайте також: