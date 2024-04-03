Викрадають та катують українців на окупованій Херсонщині: 26 колаборантів отримали підозру – прізвища

Колаборанти з Херсонщини працюють у так званій "МВС РФ".

СБУ та Нацполіція встановили особи і зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного "Головного управління МВС РФ Херсонської області". У лавах псевдоустанови їх включили до складу "відділу міністерства внутрішніх справ Росії "Каховський".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, шестеро фігурантів обійняли "керівні посади". Інших призначили до підрозділів "слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини".

Колаборанти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору. За даними слідства, фігуранти під керівництвом ФСБ намагались розганяти проукраїнські зібрання мешканців Каховки.

Під час таких "рейдів" рашисти викрадали людей та ув’язнювали їх до російських катівень на лівобережжі Херсонщини.

Викрадених піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.

Також зловмисники вдиралися до помешкань українських патріотів та під виглядом "обшуків" викрадали приватне майно громадян, зокрема гроші та автомобілі.

Крім цього колаборантів залучали до охорони "виборчкомів" під час фейкових плебісцитів у тимчасово захопленій частині території регіону.

СБУ і Національна поліція зібрали всі установчі дані на кожного з фігурантів, задокументували їхню злочинну діяльність і встановили основні місця їхнього перебування.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмисникам про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України.

Перелік колаборантів, які отримали підозру:

Денисюк Іван Юрійович – очільник псевдоустанови; Овдієнко Євген Володимирович – керівник «відділу дізнання»; Сьомін Володимир Ігорович – «слідчий»; Задорожна Євгенія Олександрівна – «слідча»; Суслов Михайло Омелянович – очільник «відділу участкових інспекторів»; Повшик Михайло Михайлович – керівник «відділу карного розшуку»; Бугровенко Артем Володимирович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»; Жакоті Олександр Борисович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»; Нікулін Володимир Сергійович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»; Суслов Дмитро Михайлович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»; Мартинов Олександр Вадимович – «оперуповноважений відділу карного розшуку»; Костерний В’ячеслав Сергійович – керівник «відділу патрульно-постової служби»; Макогоник Олександр Вікторович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Поздняков Олександр Григорович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Стацик Володимир Семенович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Кравченко Олексій Миколайович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Олійник Євген Миколайович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Черьомухін Олександр Сергійович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Сінько Ілля Олександрович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Біловицький Віктор Вікторович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Литвиненко Артем Сергійович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Хруслов Владислав Леонідович – «інспектор відділу патрульно-постової служби»; Сьоміна Катерина Юріївна – очільник «відділу кадрового забезпечення»; Нікуліна Вероніка Ігорівна – «старший інспектор відділу кадрового забезпечення»; Добров Олександр Вікторович – «черговий співробітник чергової частини»; Кравчук Ірина Василівна – «помічниця чергового співробітника чергової частини».

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти українських громадян.

Нагадаємо, у Миколаєві жінка чекала на окупантів, які розбомбили її будинок, бо "вона за Росію" – як її покарали.

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