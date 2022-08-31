Викрадені тікток-жебраками Кадирова у Маріуполі телефони українців запеленгували у Чечні

У Чечні продають телефони маріупольців, які у них забрали кадирівці.

Гаджети запеленгували у місцевому магазині техніки в Грозному.

Про це повідомляють в Мережі власники викрадених телефонів.

"Якщо буде корисно, можу скинути фото доказів того, що кадирівці забрали у нашої сім'ї та сусідів 17 телефонів. По локатору відстежила свій телефон в магазині техніки в Грозному", - написала підписниця.

Вона додала, що крім телефонів кадирівці забрали в них, погрожуючи автоматами, дві автівки.

Підписники розповіли аналогічні ситуації:

В нас ці п*дораси винесли дім.

Нищеброды.

На Сумщині така сама історія. Комбайни хотіли викрасти... а їх відключили. Так вони просто так їх попідривали. Село Рясне, Краснопільський район.

Кадирівці обчистили наш будинок, а потім підпалили.

Мій xbox - Ростовська область...

Нагадаємо, що у Мелітополі здобиччю окупантів стала партія нової техніки - комбайн John Deere s760 із жаткою та 2 сівалки Vaderstad Tempo, загальна вартість яких становить 520 тисяч євро. Пізніше викрадену техніку запелегнували у Чечні.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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