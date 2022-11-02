Викрадення людей на Херсонщині та атака дронами Дніпрпетровщини: яка ситуація у регіонах 2 листопада

Ніч проти 2 листопада у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінницькїй, Кіровоградськїй, Запорізькій, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Житомирщині та Київщині.

Черкащина

Вночі ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахеди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. Люди не постраждали. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Полтавщина

Вночі над областю було зафіксовано проліт БПЛА, в Кременчуцькому районі працювала ППО. Інформація щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі ворог здійснив обстріли п’яти прикордонних населених пунктів, під час яких зафіксовано 22 "прильоти".

Під обстрілами були Миропільська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади.

На ранок – обстріли Шалигинської та Есманської громад. В усіх випадках інформація про постраждалих та руйнування не надходила, дані уточнюються.

Також за минулу добу майже сотню снарядів та мін ворог спрямував на прикордоння області. Росіяни вели вогонь по шести громадах.

Дніпропетровщина

За ніч сили ППО України знищили над областю шість ворожих дронів-камікадзе.

Вночі і на ранок росіяни знову обстріляли Нікополь і Червоногригорівську громаду. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ, Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані.

В Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано двох чоловіків, в Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований один чоловік.

Вчора біля с. Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік.

Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів та шість інших важливих військових об’єктів противника.

Із різних видів озброєння окупанти обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Греківку, Макіївку, Надію, Невське.

За добу ворог сім разів штурмував позиції військових ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Здійснив 20 артилерійських та мінометних обстрілів, два авіаудари.

Донеччина

Вночі – артобстріл Торецька. Пошкоджені будинки, хірургічне відділення та пологовий будинок. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Росіяни також здійснюють постійні обстріли с. Торське та Зарічне Лиманської громади. За минулу добу по області: 4 загиблих, 10 поранених.

На деокупованих територіях триває відновлення електропостачання, підготовка до зими.

Миколаївщина

Сьогодні вранці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Первомайської громади. Постраждалих немає.

Також сьогодні вночі обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків виникло загоряння одного будинку. Також влучання були в раніше зруйновані будівлі. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, вчора ввечері було обстріляно один з населених пунктів громади. Без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Ворог обстріляв нещодавно звільнені села Бериславського району. Зафіксовано численні пошкодження та знищення цивільної інфраструктури.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російську окупаційну адміністрацію Херсона перенесли до міста Скадовськ.

Територію Новокаховської громади російські війська готують до оборонних боїв. У зв'язку з цим на лінії лівого берега, на якій розташовані Нова Каховка, Дніпряни, Корсунка, в межах близько 20 кілометрів риють траншеї.

Окупанти продовжують викрадати жителів Херсонщини. Так, 1листопада з робочого місця в центрі Каховки озброєні військові РФ забрали 53-річного місцевого жителя. Також у місті Нова Каховка представники силових структур РФ викрали двох працівників міської ради. Місцеперебування чоловіків невідоме.

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