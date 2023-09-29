Викрадення російського вертольота Мі-8: вдова ліквідованого штурмана повідомила подробиці

Штурман викраденого вертольота брав участь у воєнних діях від початку повномасштабного вторгнення і навіть був нагороджений медалькою "за відвагу".

Під час спецоперації української розвідки "Синиця" на борту військового вертольота Мі-8, який погодився передати Україні російський пілот Максим Кузьмінов, перебували борттехнік Микита Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов. Після приземлення в Харківській області вони відмовилися здаватися у полон разом із пілотом і були ліквідовані.

Вдова Хушбахта Турсунова повідомила російському Telegram-каналу Baza, що про загибель льотчиків сім'ям тривалий час не повідомляли.

За її словами, російське військове керівництво говорило тільки, що "вертоліт пропав, а екіпаж намагаються знайти".

Фарзона Турсунова, розповіла, що її чоловік уродженець Таджикистану. Вони познайомилися через інтернет, коли Хушбахт навчався у Сизранському льотному училищі, яке закінчував також викрадач гелікоптера. Незабаром вони зустрілися і одружилися, а після завершення навчання чоловік вирішив залишитися в Росії та укласти контракт із Міноборони.

Штурман потрапив на службу до Чернігівки у Приморському краї РФ, на Далекому сході. Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну він з перших днів приєднався до участі у бойових діях. Був нагороджений медаллю "За відвагу". Подробиць про службу рідні не знали – він волів не говорити про це вдома.

Хушбахт перестав виходити на зв'язок 9 серпня – цього дня Кузьмінов здійснив викрадення Мі-8.

Нагадаємо, раніше російський пілот 28-річний Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що вийшов на зв'язок з українською розвідкою через Telegram-канал наприкінці 2022-го. Операцію "Синиця" планували близько шести місяців.

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