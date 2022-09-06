Викрадення, тортури та шантаж: окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару - розвідка

Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності, тому й застосовує такі методи.

У тимчасово окупованому Енергодарі посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення. Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовує утиски, викрадення та шантаж.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Для проведення фільтраційних заходів у місто додатково прибув спеціальний підрозділ росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів та просто громадян з проукраїнською позицією. Затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду", - йдеться у повідомленні ГУР.

За даними розвідки, постійні погрози з боку рашистів та побоювання за власне життя та здоров’я примушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, втім безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів. Подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів.

Зазначається, що більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища – заміновано.

"Також відомо, що поранених рашистів розміщують у місцевому пологовому будинку. Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російські ЗМІ про "поранених цивільних в наслідок обстрілів ЗС України", - повідомляє ГУР.

Нагадаємо, у місті Енергодар вдень 6 вересня пролунав потужний вибух.

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