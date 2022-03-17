Викраденого мера Мелітополя росіяни намагалися схилити до колаборації - Зеленський

Іван Федоров відмовився від співпраці з окупантами.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, якими були наміри російських окупантів щодо мера міста Мелітополя Івана Федорова, якого було викрадено 11 березня.

Про це він розповів під час звернення до українців проти ночі 17 березня.

За словами президента, міського голову українського міста вдалося звільнити з полону. "Іван Федоров на свободі. Говорив з ним сьогодні", - повідомив Зеленський.

Він також повідомив, що російські окупанти намагалися змусити мера Мелітополя співпрацювати. "Намагалися схилити до колаборації. Але він наш хлопець, тому витримав, не здався", - зауважив президент.

Нагадаємо, міського голову Мелітополя Івана Федорова вдалося звільнити з полону окупантів, обмінявши на дев'ятьох російських військових-строковиків.