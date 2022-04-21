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Викрадену росіянами в Мелітополі сільськогосподарську техніку знайшли у Чечні

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Викрадену росіянами в Мелітополі сільськогосподарську техніку знайшли у Чечні

УНІАН

Сільськогосподарську техніку, які російські військові викрали у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, знайшли у Чечні під Грозним.

Зазначається, що на техніці українських аграріїв були встановлені спеціальні маячки. Саме завдяки цьому вдалося встановити, що вона опинилася на території фірми, яку пов’язують із Рамзаном Кадировим.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Маячки були встановлені на комбайнах, тракторі та сіялці, якими незаконно заволоділи "кадирівці".

Завдяки цим сигналам виробник не тільки визначив місцеперебування вкраденої техніки. Він зміг відключити машини. А тому тепер вони стали просто купою металобрухту.

Як повідомлялося, в Україні понад 30% сільськогосподарських полів через війну, яку розв'язала Росія, не будуть придатними для посіву зернових цьогоріч. Основними причинами є - активні бойові дії, а також велика кількість мін та інших боєприпасів, залишених на полях.

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