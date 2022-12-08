Викрали і вбили: на Миколаївщині ексгумували тіла трьох чоловіків, які загинули під час окупації РФ (фото)

Правоохоронці провели ексгумацію тіл мешканців Широківської громади Миколаївщини, яких вбили військові РФ під час окупації.

Про це повідомляє Нацполіція.

За даними правоохоронців, російські військові викрали трьох місцевих мешканців одного з селищ Широківської громади, коли воно було в окупації.

Згодом чоловіків знайшли мертвими у місцевому рові. Рідні загиблих поховали їх на місцевому цвинтарі. Вік потерпілих - 39, 42 та 55 років.

Правоохоронці провели ексгумацію тіл вказаних чоловіків. Згідно з висновками проведених експертиз, всі троє були вбиті військовими РФ.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження за фактами російської агресії проти мирного населення за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни", що карається позбавленням волі від восьми до дванадцяти років або довічного ув'язнення.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи стрімке просування ЗСУ на півдні і звільнення низки населених пунктів, закликав жителів нещодавно деокупованих міст та сіл, які виїхали під час окупації, не поспішати повертатися додому.

Нагадаємо, раніше поліцейські ексгумували тіла п’ятьох людей – двох дітей 1 та 11 років та трьох дорослих, що загинули під час авіаудару по багатоповерховому житловому будинку у селищі Слобожанське на Харківщині ще 9 березня під час окупації.

А у Куп’янську під час ексгумації тіла загиблої жінки у місті окупанти відкрили артилерійський вогонь.

Загалом на Харківщині правоохоронці ексгумували тіла щонайменше 600 осіб, які загинули під час тимчасової окупації області.

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