Викрали мера на блокпосту та закатували в полоні: що відомо про очільника Дніпрорудного

В полоні Євген Матвєєв був майже три роки.

Стали відомі нові подробиці про мера міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва, який був викрадений окупантами в березні 2022 року, провів в полоні 2 роки і 8 місяців, був закатований та нещодавно повернутий мертвим.

В коментарі для ТСН.ua голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів подробиці.

"Його було взято в полон 13 березня 2022 року. Вороги, які тоді вже окупували Дніпрорудне, заблокували в’їзд до міста, затримали автобус безпосередньо співробітників залізорудного комбінату. Він намагався визволяти співробітників", — повідомив Іван Федоров.

Він додав, що співробітників залізорудного комбінату окупанти відпустили, а Євгена Матвєєва забрали в полон.

"Спочатку про нього було мало чого відомо, потім з’ясувалось, що його утримували в декількох в’язницях. На жаль, інформація була вкрай обмеженою. Під час останнього обміну його тіло повернули, довго тривали всі експертизи. Безпосередньо сьогодні відбулося поховання", — розповів Іван Федоров.

За словами Федорова, за висновками експертів, Євгена Матвєєва катували в полоні.

"Ворог очікував, що від нас, міських голів, буде сприяння. Але цього не було і не буде", — резюмував очільник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, є інформація, що в таємній в'язниці ФСБ тримають викраденого міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про це розповів колишній в'язень окупантів, який 2,5 роки провів в таємній тюрмі Російської Федерації в захопленому Сімферополі та повернувся до України.

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