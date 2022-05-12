Віктор Бронюк пригадав, як вивозив свою сім'ю до Болгарії та як вступав до лав тероборони

У соліста гурту ТІК Віктора Бронюка було передчуття, що Росія введе своїх військових на територію України, тому він вирішив зібрати "тривожну валізу" завчасно.

І передчуття співака не підвело. Тож того ж дня, коли окупанти вороже вторглися на територію України, він вивіз свою родино до їхнього будинку у Болгарії.

"Десь за п'ять днів до війни я так зібрав свою родину на кухні. Склали "тривожну валізку", і вже майже два місяці їх немає поруч", - пригадав співак у розмові зі "Сніданком з 1+1".

Віктор Бронюк / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Віктор відвіз свою родину до безпечного місця, а сам же пішов захищати країну від окупантів – вступив до лав територіальної оборони ЗСУ. Там співак зустрів безліч своїх знайомих, зокрема, волонтерів, з якими 2014 року возив допомогу на схід України, де велися бойові дії.

"Стали в стрій, був записаний до лав територіальної оборони, а паралельно займався і займаюся координацією гуманітарних вантажів. Роботи вистачає, мусимо працювати на всіх фронтах, щоб перемога була швидшою", - поділився Бронюк.

Віктор Бронюк / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Утім, у свій вільний час артист займається творчістю. У перервах між виконанням гуманітарних завдань співак дає концерти для військових, або ж виступає перед підписниками у соціальних мережах.

Також у непрості часи Бронюк намагається відволіктися тим, що займається садівництвом.

Віктор Бронюк / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Садок обрізали раніше, ще до війни. Треба буде садити, треба буде у будь-якому разі: і для душі, і тому, що ти не розумієш, що буде далі. Тому, якщо є така можливість посадити, якусь невеличку огородину, то нехай вона собі росте", - поділився Бронюк.

Віктор Бронюк: як готувався до війни та чи має час на творчість

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