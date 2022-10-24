Віктор втратив батьків, а Денису зберегли лише тварин: історії врятованих із будинку в Києві, який атакував дрон

Віктор після атаки дрона-камікадзе столичної багатоповерхівки втратив батьків, а Денису рятувальники зберегли лише твари. 19 мешканців чотириповерхівки рятувальники тоді врятували, вони досі оговтуються від трагедії. Що розповідають люди, які дивом вижили, в ТСН.

Віктор за день до атаки його дому дрони-камікадзе повернувся з Херсонського напрямку навідати батьків, але на ранок їх розбудила тривога і він з мамою Тетяною і вітчимом Віталієм вирішили піти в укриття. "Мама мені ще каже, що йди двері нам притримай. 10 секунд. 10 секунд або я там залишився з ними, або вони спустилися б. Я бачив, як воно там, спиною чув, повернув голову, як воно все валилося", - пригадує чоловік.

Квартира Віктора була на останньому 4 поверсі, він першим і прийняв на себе удар напханого вибухівкою безпілотника. "Моїх батьків дістали найпершими. Маму я одразу впізнав. Вітчима я напевно з третього разу впізнав, бо має 95 відсотків опіків. Він виходить закрив маму", - розповідає Віктор.

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Поверхом нижче жили молода пара - Вікторія та Богдан, які чекали на малюка. Вони загинули уві сні. Пд ними жив Денис з бабусею Антоніною, кицею Філею та тхором Люсею. За кілька хвилин до вибухів він вийшов з квартири, а його бабуся з тваринами залишилась вдома. "Я дуже сподівався, коли дістали Філю, коли дістали Люсю, сподівався дуже сильно, що вона виживе. Була дуже люблячою, дуже турботливою", - ледь стримуючи сльози каже чо Денис.

Зараз у нього залишились лише звірі - Філя досі на реабілітації, а Люся цілими днями ховається у нього під курткою. "Вона бігала по всій квартирі, наводила свої порядки, її дуже любили, люблять і зараз, але зараз їй ніде вже побігати, живе на мені", - розповідає він.



На першому поверсі жила пані Надія з донькою, і вони єдині, кому вдалося вижити у зруйнованій частині будинку. "Пролунав вибух, вимкнулося світло, порушилися двері, посипалася цегла у ванну, у туалет зі стелі. Єдине, що нас врятувало, це рятувальний вихід, центральний був засипаний цеглою і була така курява. Мабуть такий стан був, що я навіть не можу згадати, що далі", - пригадує жінка.



Удар дрона по мирних людях відчув і Назар, який жив у хостелі в тій частині будинку що вціліла. "Просто удар, страх, всі лежать на землі, не знають, що робити, хочуть на вихід, а вихід весь завалений, все вже в плитах", - пригадує він.



Його як і ще 29 мешканців хостелу рятувальники діставали через вікно. Жоден з них дивом не постраждав.

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Нині будинок, в якому через випущений росіянами дрон-камікадзе не лишилося жодної вцілілої квартири, чекає результатів експертизи. "Експерти зроблять технічний звіт щодо можливості відновлення будинку, потім буде зроблена робоча група, в яку ввійдуть ці експерти, мешканці, архітектори і лише тоді буде прийнято рішення. Якщо буде прийнято рішення про знесення, то мешканці отримають, або квадратні метри рівноцінні цим, або грошову компенсацію", - повідомив ТВО голови Шевченківської райдержадміністрації Києва Олександр Поповцев.



З будинку атакованого росіянами тиждень тому вдалося врятувати 19 людей. Нині всі вони тимчасово живуть у родичів, і відновлюють втрачені документи. У Департаменті соцзахисту ж невдовзі обіцяють виплатити першу грошову допомогу. Зараз крім стану будинку, відкритим лишається і питання його історичної цінності. Попри те, що його немає в реєстрі пам’яток культури, історики та архітектори певні – він цінний і потребує відновлення, на сайті КМДА уже створили й відповідну петицію. "Цій будівлі вже 120 років виповнилося, вона була зведена в стилі історизм з елементами неоренесансу, вона яскрава представниця цього стилю. Питання реставрації воно не неможливе, воно цілком реальне, реставрували і в більш гіршому стані - наприклад центральна площа Варшави", - каже архітекторка Дар’я Корба.

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