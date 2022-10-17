Віку знайшли в обіймах коханого: подробиці загибелі подружжя в будинку, який у Києві обстріляла РФ

У понеділок, 17 жовтня, під час атаки дронів у Києві в житловому будинку загинули 34-річна жінка та її чоловік. Їхні тіла знайшли на місці трагедії.

Про це повідомили в компанії Goodwine, де працювала покійна.

Загибла дівчина шість років працювала сомельє в одному з магазинів. Вона була єдиною дівчиною у відділі та хорошим фахівцем.

"Сьогодні її тіло знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон. Вони чекали на дитину. Ми шалено любили Віку. Впевнені, любили і ви. Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: треба менше себе жаліти. Такою сильною ми запам‘ятаємо її. Назавжди", - повідомили в компанії.

Обстріл житлового будинку в Києві іранським дроном

Російські окупанти у понеділок, 17 жовтня, обстріляли безпілотником-камікадзе житловий будинок у Києві. На місці трагедії загинуло чотири людини. Серед них - молоде подружжя, яке чекало на народження дитини.

Пара кілька років тому приїхала до Києва з Рівненської області. Чоловік працював в IT-сфері, його дружина мала педагогічну освіту, але працювала в маркеті однієї з великих мереж. Обидва були уродженцями одного з районів Рівненської області.

Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресору свої дрони та досі цинічно це заперечує.

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