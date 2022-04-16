ВІЛ-позитивний статус і війна: де шукати потрібні ліки та іншу допомогу

Читайте в матеріалі ТСН.ua, де ВІЛ-позитивним людям шукати ліки під час війни.

Під час війни Росії проти України дуже важко шукати необхідні ліки людям з хронічними хворобами, особливо ВІЛ-позитивним. В Центрі громадського здоров'я разом з проєктом інновації з подолання епідемії ВІЛ запустили спеціальний чат-бот та окрему платформу, де можна шукати медикаменти хворим на ВІЛ-інфекцію.

Чат-бот в Telegram та спеціальна онлайн-платформа допомагають не лише тим, хто залишився в Україні під час війни, але і тим хворим, хто виїхав за кордон. Тут можна в будь-який час знайти препарати для антиретровірусної терапії (АТР).

Також в МОЗ України повідомили, що Україна отримала 209.6 тисяч упаковок Тенофовір/ Ламівудін/Долутегравір, які використовуються для антиретровірусної терапії. Цієї кількості повинно вистачити ВІЛ-позитивним громадянам України на 3-6 місяців. Наразі розпочато транспортування ліків АТР до більшої частини областей України. Звичайно, враховується військова ситуація в кожному регіоні.

В Україні навіть під час дії воєнного стану продовжують надавати всю необхідну допомогу людям з ВІЛ-інфекцією. Якщо ви її потребуєте, варто звернутися за цим посиланням. Для тих громадян України, які виїхали за кордон, також доступна допомога. Її можна знайти тут.