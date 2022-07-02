Виламують ворота і перекопують ґрунт: окупанти проводять масові обшуки в захопленій Чаплинці

Виламують ворота і перекопують ґрунт: окупанти проводять масові обшуки в захопленій Чаплинці

У тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області російські загарбники посилили тиск на місцевих жителів. Так, від 29 червня в селищі проводиться обшук усіх приватних гаражів.

Водночас у населеному пункті розпочались жнива, проте весь врожай окупанти вивозять зерновозами в напрямку Криму.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України 2 липня.

"З 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників", – йдеться у повідомленні розвідки.

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Там також повідомили, що в приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозять з окупованого Криму. А наглядати за роботою загарбники поставили "свою людину", яка все контролює та забирає готівку в кінці робочого дня.

У Чаплинці розпочались жнива. За даними розвідки, весь врожай окупанти вивозять зерновозами в напрямку Криму. Одночасно вивозять залишки зерна торішнього врожаю.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, водночас російські військові та їхні посіпаки бояться спротиву місцевого населення, який наростає в Херсонській області.

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