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Вилетіла через вікно на подвір’я: на Харківщині знешкодили авіабомби, які не розірвались – фото

Вилетіла через вікно на подвір’я: на Харківщині знешкодили авіабомби, які не розірвались – фото

Російська авіабомба на Харківщині / Фото: Facebook/Міністерство внутрішніх справ України

Вибухотехніки знешкодили російські авіаційні бомби.

У Харківській області вибухотехніки поліції знешкодили дві російські авіабомби, які не вибухнули.  

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Одна з авіабомб залетіла до приватного будинку, пошкодила помешкання, вилетіла через вікно та впала на подвір’ї. Інша –  впала на поле. 

Російська авіабомба на Харківщині / © Facebook/Міністерство внутрішніх справ України
Російська авіабомба на Харківщині / Фото: Facebook/Міністерство внутрішніх справ України
Російська авіабомба на Харківщині / © Facebook/Міністерство внутрішніх справ України
Російська авіабомба на Харківщині / Фото: Facebook/Міністерство внутрішніх справ України
Російська авіабомба на Харківщині / © Facebook/Міністерство внутрішніх справ України
Російська авіабомба на Харківщині / Фото: Facebook/Міністерство внутрішніх справ України

Як додали у МВС, кожна така керована бомба містить 250 кг вибухової речовини та здатна зруйнувати багатоповерхівку.

Нагадаємо, росіяни били по Харкову ракетами з КНДР (фото).

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