Вилетіла через вікно на подвір’я: на Харківщині знешкодили авіабомби, які не розірвались – фото

У Харківській області вибухотехніки поліції знешкодили дві російські авіабомби, які не вибухнули.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Одна з авіабомб залетіла до приватного будинку, пошкодила помешкання, вилетіла через вікно та впала на подвір’ї. Інша – впала на поле.

Російська авіабомба на Харківщині / Фото: Facebook/Міністерство внутрішніх справ України

Російська авіабомба на Харківщині / Фото: Facebook/Міністерство внутрішніх справ України

Російська авіабомба на Харківщині / Фото: Facebook/Міністерство внутрішніх справ України

Як додали у МВС, кожна така керована бомба містить 250 кг вибухової речовини та здатна зруйнувати багатоповерхівку.

Нагадаємо, росіяни били по Харкову ракетами з КНДР (фото).

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