Вилетіла через вікно на подвір’я: на Харківщині знешкодили авіабомби, які не розірвались – фото

Вибухотехніки знешкодили російські авіаційні бомби.
У Харківській області вибухотехніки поліції знешкодили дві російські авіабомби, які не вибухнули.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Одна з авіабомб залетіла до приватного будинку, пошкодила помешкання, вилетіла через вікно та впала на подвір’ї. Інша – впала на поле.
Як додали у МВС, кожна така керована бомба містить 250 кг вибухової речовини та здатна зруйнувати багатоповерхівку.
Нагадаємо, росіяни били по Харкову ракетами з КНДР (фото).
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