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- Війна
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Вілкул назвав імена 20 загиблих від російського удару по Кривому Рогу
Вілкул звернувся до світу з вимогою допомогти припинити знищення українців.
4 квітня внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинули 20 цивільних осіб, серед яких дев’ять дітей. Цей обстріл став однією з найбільших трагедій міста за останній час.
Про це розповів начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«Я звертаюся до світу: коли російський окупант вбиває дитину в Кривому Розі — він вбиває і вашу дитину. Коли руйнує наш дім, пам’ятайте, ваш — наступний. Ми не просимо нас жаліти. Ми вимагаємо гніву світу», — написав він.
Діти
Тимофій (3 роки);
Аріна (7 років);
Радислав (7 років);
Герман (9 років);
Аліна (15 років);
Данило (15 років);
Микита (15 років);
Костянтин (16 років);
Нікіта (17 років).
Дорослі
Марія Вовасова (79 років);
Віта Головко (56 років);
Дар’я Оніна (22 роки);
Сергій Самодін (67 років);
Сергій Смотолок (58 років);
Володимир Новіков (58 років);
Олег Дехтеренко (54 роки);
Вячеслав Реместо (33 роки);
Владислав Стихіляс (29 років);
Лариса Чернявська (55 років);
Олександр Горяйнов (57 років).
Вілкул сказав, що війна в Україні — це не тільки боротьба українців, але й спільна боротьба для всього світу. Він підкреслив, що кожен голос протесту і кожен акт допомоги з боку міжнародної спільноти є важливими для перемоги, адже це допомагає знищити російську агресію та покласти край «російській імперії зла».
Як повідомлялося, військовий Анатолій Храпчинський пояснив, чому окупанти вдарили саме «Іскандером-М» по Кривому Рогу. Ворог застосовує ракети «Іскандер-М» з уламковою бойовою частиною, яка буквально засіває територію металевою шрапнеллю.