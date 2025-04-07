Вілкул назвав імена 20 загиблих від російського удару по Кривому Рогу

Удар по Кривому РОгу / © Суспільне

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4 квітня внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинули 20 цивільних осіб, серед яких дев’ять дітей. Цей обстріл став однією з найбільших трагедій міста за останній час.

Про це розповів начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Я звертаюся до світу: коли російський окупант вбиває дитину в Кривому Розі — він вбиває і вашу дитину. Коли руйнує наш дім, пам’ятайте, ваш — наступний. Ми не просимо нас жаліти. Ми вимагаємо гніву світу», — написав він.

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Діти

Тимофій (3 роки);

Аріна (7 років);

Радислав (7 років);

Герман (9 років);

Аліна (15 років);

Данило (15 років);

Микита (15 років);

Костянтин (16 років);

Нікіта (17 років).

Дорослі

Марія Вовасова (79 років);

Віта Головко (56 років);

Дар’я Оніна (22 роки);

Сергій Самодін (67 років);

Сергій Смотолок (58 років);

Володимир Новіков (58 років);

Олег Дехтеренко (54 роки);

Вячеслав Реместо (33 роки);

Владислав Стихіляс (29 років);

Лариса Чернявська (55 років);

Олександр Горяйнов (57 років).

Вілкул сказав, що війна в Україні — це не тільки боротьба українців, але й спільна боротьба для всього світу. Він підкреслив, що кожен голос протесту і кожен акт допомоги з боку міжнародної спільноти є важливими для перемоги, адже це допомагає знищити російську агресію та покласти край «російській імперії зла».

Як повідомлялося, військовий Анатолій Храпчинський пояснив, чому окупанти вдарили саме «Іскандером-М» по Кривому Рогу. Ворог застосовує ракети «Іскандер-М» з уламковою бойовою частиною, яка буквально засіває територію металевою шрапнеллю.