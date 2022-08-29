Вілкул прокоментував вечірні вибухи в Кривому Розі та спростував інформацію про "колони швидких"

На території міста все нормально, а інформація про колони швидких допомог - фейк.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Спочатку про вибухи, які всі чули увечері. Я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові, який уважно дивиться мої брифінги. Коротко скажу - все нормально і всі панічні повідомлення в мережах про пожежі, скупчення машин "швидкої допомоги" не відповідають дійсності", - сказав Вілкул.

Вілкул зазначив, що російські окупанти вночі обстрілювали території громад Дніпропетровської області. Він зазначив, що там пошкоджені будинки та приміщення приватних підприємств, подекуди стались пожежі. На щастя, обійшлось без втрат.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв гнати окупантів до кордону.

Читайте також: