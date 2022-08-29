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Вілкул прокоментував вечірні вибухи в Кривому Розі та спростував інформацію про "колони швидких"

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Вілкул прокоментував вечірні вибухи в Кривому Розі та спростував інформацію про "колони швидких"

Фото: Сайт президента України

Жителі Кривого Рогу ввечері, 29 серпня, чули звуки вибухів.

На території міста все нормально, а інформація про колони швидких допомог - фейк

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

"Спочатку про вибухи, які всі чули увечері. Я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові, який уважно дивиться мої брифінги. Коротко скажу - все нормально і всі панічні повідомлення в мережах про пожежі, скупчення машин "швидкої допомоги" не відповідають дійсності", - сказав Вілкул. 

Вілкул зазначив, що російські окупанти вночі обстрілювали території громад Дніпропетровської області. Він зазначив, що там пошкоджені будинки та приміщення приватних підприємств, подекуди стались пожежі. На щастя, обійшлось без втрат. 

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв гнати окупантів до кордону

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2103
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