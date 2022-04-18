"Вільна Україна! Fuck Putin": Даміано Давид потужно підтримав Україну на фестивалі в Каліфорнії

Гурт Måneskin виступив на фестивалі Coachella.

Італійський гурт Måneskin, який став переможцем "Євробачення-2021", потужно підтримав Україну на концерті в Каліфорнії.

Так, під час фестивалю Coachella колектив виконав трек Gasoline, який написав про війну в Україні. На екрані сцени транслювався ролик, де видно зруйновані українські міста.

Цікаво, що перед піснею соліст гурту Даміано Давид виступив із потужною промовою. Він зазначив, що на фестивалі усі розважаються і це нормально. Втім, він закликав глядачів цінувати те, що у них є можливість просто потрапити на концерт та бути безтурботними, оскільки хтось у цей час переймається, чи прокинеться живим, та скільки бомб впаде на місто.

"Хочу звернутися до вас із промовою Чарлі Чапліна: "Ті, хто мене чують, кажу – не засмучуйтесь. Свобода, яку вони забирають у нас, повернеться людям. І доки люди вмирають, свобода ніколи не загине! Не підкоряйтеся тим чудовиськам – машинізованим людям, з машинним розумом та машинним серцем. Ви не машина, ви не худоба! Ви – люди! Ви можете зробити це життя вільним і красивим, зробити це життя прекрасною пригодою! Давайте використовуємо цю силу – давайте об'єднаємося", – заявив він.

Після виступу Даміано послав президента РФ Володимира Путіна.

"Вільна Україна! Fuck Putin", – сказав зірка.

Нагадаємо, Måneskin зняли кліп, де показали моторошні кадри війни в Україні, та закликали допомагати українцям.

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