Вільна Україна: в Албанії перейменують вулицю, на якій розташоване посольство РФ

Вільна Україна: в Албанії перейменують вулицю, на якій розташоване посольство РФ

Албанія приєдналася до низки країн, які на підтримку України перейменовують вулиці.

У столиці Албанії перейменують вулицю, на якій розташовані українське та російське посольства.

Незабаром вулиця матиме назву "Вільна Україна". Про це 6 березня повідомив мер Тирани Еріон Веліай.

За його словами, нова назва вулиці щодня нагадуватиме працівникам посольства РФ про те, Росія напала на Україну.

"Наше покоління буде завжди пам’ятати про криваву російську агресію, і в наших громадських місцях слід пам'ятати про героїчний опір України", - сказав Еріон Веліай, пише Reuters.

Нагадаємо, у столиці Латвії вулицю, де розташоване посольство Росії, вирішили назвати "вулицею Незалежності України".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.