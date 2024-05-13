Вилучення авто для ЗСУ: член Комітету з питань нацбезпеки пояснив, як це відбуватиметься

Законом про мобілізацію, який набирає чинності вже у суботу, 18 травня, передбачено, що у громадян України, які мають у власності більше за одне авто, можуть вилучати транспорт на користь ЗСУ.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, як це відбуватиметься.

За його словами, буде підзаконний документ Міністерства оборони. Тобто постанова Кабінету міністрів, яка буде визначати, що це буде робити суд і лише на добровільній основі.

"Тобто не може бути такого, що ТЦК зупиняє і каже: "о, у тебе два джипи, давайте ми один забираємо". Такого, в принципі, і зараз не може бути. І з прийняття цього закону цього також не відбуватиметься. Тобто не треба переоформлювати другу автівку. Ми говоримо саме про автівки. Якщо ж питання про екскаватори чи трактори – якась спецтехніка може бути мобілізованою. Але навіть зараз це регулюється: є постанова Кабінету міністрів щодо мобілізації транспортних засобів. Це чіткий механізм", - пояснив він.

Федієнко додав, що заступниця міністра оборони Наталія Калмикова пообіцяла, що документ буде прийнято найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали про зміни до мобілізації – з якими хворобами можуть призвати до армії.

Читайте також провідні новини дня: