Вилучено резинові кийки, биту та апарат для катування струмом: у Херсоні виявили чотири катівні (фото)

Правоохоронці виявили у Херсоні місця катівень у чотирьох будівлях, де окупанти незаконно утримували людей і жорстоко над ними знущались.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові і представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

Про це свідчать виявлені документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск".

"Вилучено частини резинових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах відносно людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство. Під час проведення слідчих дій з потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі", - повідомляє Офіс Генпрокурора.

Злочини росіян на Херсонщині

Наразі встановлюються всі потерпілі від дій представників країни-агресора. Робота щодо встановлення місць розташування катівень та незаконних місць тримання людей триває.

Українські військові повернули Херсон під контроль України 11 листопада. Після деокупації Херсона та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи.

На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці вже зафіксували 414 воєнних злочинів, які були скоєні солдатами російської армії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у катівнях на Херсонщині російські військові тримали навіть дітей.

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