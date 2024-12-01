"Вилучили телефон, документи та затримали" – військовий поскаржився на дії прикордонників

Після важкої ротації військовий став жертвою принижень, погроз і бюрократичних зволікань з боку прикордонників.

Український військовослужбовець Олексій Чистяков звернувся до Державної прикордонної служби із вимогою провести службове розслідування щодо його затримання без нагальної потреби.

Про те, що сталось він написав у своїй сторінці у соціальній мережі.

За його словами, він прямував у гори, щоб покращити фізичний та психологічний стан, але через помилку придбав квиток до Рахова замість Ворохти. Прибувши до Квасів, його зупинили прикордонники, вилучили телефон і документи, перевезли до прикордонного пункту біля села Ділове, де, за його словами, йому неодноразово погрожували та принижували.

"На пероні мене зустріли надійні охоронці наших самих тилових рубежів. Не маючи достатнього досвіду у (виконанні) своїх службових обов’язків, а також здорового глузду, вони вилучили в мене телефон і документи, на авто привезли мене до прикордонного пункту біля села Ділове", - розповів Олексій Чистяков.

Він розповів, що попри наявність документів, які підтверджують особу та право на відпочинок, ситуацію не вирішили оперативно. За п’ять годин прикордонники передали його до ТЦК, потім до ЗСУ, і лише в Ужгороді після 22:40 представник військової служби правопорядку швидко встановив його особу.

Військовослужбовець висловив обурення через дії прикордонників, звинуватив їх у перевищенні повноважень, приниженні честі захисника та завданні шкоди іміджу служби. Він закликав провести перевірку, оцінити компетентність посадовців і притягнути винних до відповідальності.

Військовий наголошує, що подібні випадки є типовими та руйнують мотивацію українських військових.

Нагадаємо, 1 грудня Росія атакувала мирні міста України 78 ударами безпілотників типу "Shahed" та невстановленого типу. Атаки відбулися з напрямків Курськ, Орел, Брянськ. Протиповітряна оборона працювала в кількох областях, зокрема Київській та Черкаській.

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