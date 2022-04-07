Вимагав 100 тис. за автобус: на Львівщині в.о. мера намагався продати гуманітарну допомогу

Вимагав 100 тис. за автобус: на Львівщині в.о. мера намагався продати гуманітарну допомогу

Посадовець вимагав кошти за автобус, який отримав безкоштовно від у якості гуманітарної допомоги.

Правоохоронці затримали на Львівщині в.о. міського голови одного із міст, який намагався продати волонтеру автобус.

До слова, автобус міська рада отримала безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії.

Про це повідомляє ​​Львівська обласна прокуратура.

"За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн неправомірної вигоди від волонтера за передачу автобуса, який отриманий міською радою безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії у якості гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, у Чернівецькій області затримали організаторів нелегального перетину кордону військовозобов’язаними.

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