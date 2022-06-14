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​​"Вимагає відповідних умов​​": у Кремлі відреагували на можливість зустрічі Зеленського з Путіним

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​​"Вимагає відповідних умов​​": у Кремлі відреагували на можливість зустрічі Зеленського з Путіним

Фото: ТСН.ua

У Кремлі знайшли чергову відмовку, чому зустріч Зеленського з Путіним може не відбутися.

Проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним потребує ретельної підготовки та наявності певних умов.  

Про у вівторок заявив журналістам помічник президента РФ у міжнародних справах Юрій Ушаков, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона потребує відповідних умов, а головне дуже-дуже ретельної підготовки", - сказав він.

Від подальших коментарів він відмовився, вказавши, що про можливість зустрічі двох лідерів уже було сказано багато.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою перемовин з двома президентами буде питання розблокування морського експорту українського зерна.

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