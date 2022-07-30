"Вимагає згоди сторін": ООН готова скерувати експертів для розслідування атаки на колонію в Оленівці

Заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак заявив про готовність організації надати експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці Донецької області, де російські війська утримували українських полонених.

Проведення такого розслідування в Оленівці вимагає згоди сторін, зауважив Хак.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові скерувати групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін. І ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста", – сказав заступник представника генсека ООН.

Зауважимо, що раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав ООН встановити обставини загибелі в Оленівці полонених українців.

Нагадаємо, 29 липня російські війська влаштували теракт у колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області, де утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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