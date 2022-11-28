"Вимагаємо виведення військ з території України та повернення всіх солдатів додому": у РФ почали бунтувати матері російських вояків

Матері російських вояків через 9 місяців війни в Україні почали непокоїтися майбутнім своїх дітей, оскільки через війну "бідність почала стукати до їхніх осель".

Про це йдеться у відкритому листі від матерів Російської Федерації голові Комітету із соціальної політики Ради Федерації, голові комітету Державної думи з питань сім'ї, жінок і дітей та членам цих комітетів.

Лист ініційований матерями руху "Феміністський Антивоєнний Опір" та ініціативною групою матерів мобілізованих та солдатів-строковиків.

Свій лист російські матері почали з того, що мовляв, занепокоєні тим, що відбувається між Росією та Україною вже 9 місяців, що "не може не хвилювати їхні материнські серця".

"Незважаючи на всі обіцянки підтримки з боку держави, рівень життя знижується, бідність стукає у двері до абсолютної більшості російських сімей. Після 24 лютого ситуація стає лише гіршою. Санкції, зумовлені проведенням військової операції в Україні, ведуть до зростання інфляції, а в умовах інфляції маткапітал і всі допомоги, яких ледве вистачало, знецінюються. За офіційними даними Росстату, практично кожна п'ята дитина живе в сім'ї із середнім доходом нижче прожиткового мінімуму на людину, тобто – у злиднях. Держава заохочує нас народжувати більше, а потім кидає нас у злиднях або приносить наших дітей у жертву своїм амбіціям", - йдеться в листі.

Матері зауважують, що РФ витрачає величезні кошти на війну проти України в той час, коли їх можна було вкласти благополуччя країни, але замість цього лунають лише розмови про успіхи та велич РФ.

"Щонайменше 318 тисяч чоловіків вже мобілізували (таку цифру називає Володимир Путін). Чоловіків забирали навіть незважаючи на те, що на утриманні у них неповнолітні діти. У багатьох регіонах сім'ям мобілізованих доводилося самостійно збирати їх на смерть, купуючи власним коштом все, аж до бронежилетів. Хто забезпечуватиме сім'ї, які втратили годувальників? Матері строковиків та мобілізованих змушені принизливо оббивати пороги міських адміністрацій, намагаючись повернути своїх синів та чоловіків додому. Вони проводять пікети, пишуть колективні звернення, подають клопотання, та їх ніхто не чує! Влада демонструє своє справжнє ставлення до матерів", - скаржаться у відкритому листі росіянки.

Також вони обурені тим, що тіла їхніх синів, чоловіків та батьків ніхто не забирає з поля бою і не повертає додому.

"Військові дії — це катастрофа, незалежно від того, як вони називаються офіційно. Ми в жаху від того, що відбувається. Ми проти участі в цьому наших синів, братів, чоловіків, батьків, ми й самі не хочемо брати участь у цьому. Очевидно, що підтримка агресивних бойових дій несумісна із захистом сім'ї, жінок та дітей. Ми вимагаємо виведення військ з території України, повернення всіх солдатів додому, захисту солдатів-строковиків від участі у будь-яких військових діях, ухвалення закону про профілактику сімейно-побутового насильства, гідну матеріальну підтримку дитинства та материнства", - йдеться в листі.

Нагадаємо, що в РФ громадський рух родичок російських мобілізованих і строковиків, вимагають повернути їхніх близьких із фронту та домагаються відкритої зустрічі з президентом з Путіним.

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