Вимагаємо закрити небо над Україною заради європейської і світової безпеки - Шмигаль

За його словами, закрите над Україною небо убезпечить життя усієї Європи.

Україна у вогні, зруйновано сотні будинків, не вистачає світла, води, тепла мільйонам наших громадян.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на засіданні ПАРЄ.

“Нам потрібно об’єднати наші зусилля не тільки щодо захисту України, мова про захист всієї Європи сьогодні. Необхідно зупинити агресію, поки не сталося ядерної катастрофи, поки вся Європа не опинилася у вогні. Тому ми просимо і вимагаємо закрити небо над Україною. Закрийте небо заради життя людей, які перебувають на території України, закрийте небо заради європейської і світової безпеки”, - наголосив Денис Шмигаль.

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