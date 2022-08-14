Вимагають погодитись на зарплату в рублях та катують: розвідка - про ситуацію на окупованій Херсонщині

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські окупанти вимагають від медиків погодитись на зарплату в рублях.

Також загарбники збирають інформацію про місцевих жителів та катують українців у підвалах.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Гауляйтери в Херсоні вимагають від медиків працювати під егідою "нової влади" та погодитись на зарплату в рублях. Ті, хто відмовиться, погрожують звільнити.

Загарбники намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Окупанти вивісили на її будівлю свою свастику - літеру Z.

Також на Херсонщині окупанти збирають дані про українців, які залишились мешкати в регіоні. Для цього вони вимагають від пенсіонерів та працівників комунальних організацій заповнювати анкету, в якій українці повинні подати свої особисті дані.

"Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету", - повідомляє ГУР МО.

На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.

Нагадаємо, окупант з оточення Кадирова катував підлітка у Київській області.

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