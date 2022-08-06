Виманюють персональні дани в обмін на їжу: росіяни готуються до "референдуму" на Луганщині

В тимчасово окупованих Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад склалася складна гуманітарна ситуація.

Окупанти своїми атаками фактично знищили ці населені пункти в Луганській області. Без даху над головою залишилися тисячі людей. Багато мешканців живуть у підвалах та сховищах.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти активно готують людей до проведення "референдуму" щодо приєднання області до Російської Федерації. "Спочатку їх звільнили від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдореферендум", - наголосив керівник Луганщини.

На окупованій території області росяни активізували "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до референдуму. Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області.

Окупанти виманюють персональні дані, закликають йти на так званий "референдум". "Вимушують людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити", - наголошує Гайдай.

Як повідомлялося, Москва все ще сподівається на приєднання захоплених територій до РФ. На тимчасово окуповані росіянами українські території приїхали члени путінської партії "Єдина Росія". Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що саме тому функція "єдиноросів" - це підготовка до так званих незаконних референдумів.

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