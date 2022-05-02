Вимкнений SWIFT для "Сбєрбанку" і заборони для Кіріла і Кабаєвої: що готує ЄС для РФ у шостому пакеті санкцій

Вимкнений SWIFT для "Сбєрбанку" і заборони для Кіріла і Кабаєвої: що готує ЄС для РФ у шостому пакеті санкцій

Новий удар по воєнній машині Кремля - Євросоюз готується забанити російську нафту, яка торік завдяки європейським грошам поповнила російську казну на понад 70 мільярдів євро.

Все більше європейських столиць готові включити нафтове ембарго до наступного, вже шостого, пакету санкцій, який мають презентувати цього тижня, зазначає кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Євросоюз готується відрізати від SWIFT більше російських банків. Труднощі з міжнародними переказами загрожують, зокрема, клієнтам найбільшого банку країни-агресорки – «Сбєрбанку».

Але залишать у білому списку «Газпромбанк», через який Європа оплачує російські енергоносії. Нова забаганка Путіна - розраховуватися за них у рублях, і через відмову Росія, усупереч усім контрактам, уже перекрила кран Болгарії й Польщі. Втім, шантаж не спрацював і Варшава запевняє, що проживе без російських газових поставок. Ще й заповнить сховища на зиму, заявили сьогодні тамтешні урядовці.

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«Ми дуже пишаємося тим, що втрапили до списку недружніх Путіну країн. Ми повністю в безпеці. Й закликаємо інші країни не підтримувати забаганки Путіна платити в рублях», - заявила міністерка з клімату й навколишнього середовища Польщі Анна Москва.

Таких, хто підтримав би, у Євросоюзі не знають, керівництву ЄС не відомо про компанії, які буцімто платять у рублях. Так прокоментувала сьогодні єврокомісар з енергетики інформацію, що раніше оприлюднювали західні ЗМІ: буцімто чотири європейські компанії пристали на вимоги Путіна. Цієї миті - в Брюсселі обговорюють, як відповісти на російський газовий шантаж, задля цього тут екстрено зібралися міністри енергетики країн ЄС. Й відповідь, кажуть, точно не буде такою, яка задовольнить Росію.

«Ми продовжуватимемо сплачувати в євро контракти, які були укладені в євро, або в доларах. Зараз працюємо над тим, щоб більше не залежати від російського газу. І чим швидше впораємося, тим швидше зможемо бути спокійними перед обличчям російської загрози», - додає міністерка з екологічних трансформацій Франції Барбара Помпілі.

Європа вже погодила поетапну відмову від російського вугілля і більше, ніж будь-коли, готова до незалежності від російської нафти. 26 відсотків цього палива - отримує з Росії. А подекуди й більше - залежить від країни. Тож тривалий час ембарго на неї було предметом запеклих дискусій. Вони ще тривають, утім, аби не фінансувати через нафту військову машину Путіна й водночас пом’якшити удар по своїх економіках, тут дійшли попередньої згоди - на поступовий бан.

Нафтове ембарго: які обмеження чекають на Росію в новому санкційному пакеті ЄС

Джерела «Радіо Свобода» в дипломатичних колах ЄС свідчать, під нього втрапить спершу танкерна нафта, потім перекриють труби, а повністю - ембарго почне діяти від наступного року. Шанси на нього зросли, коли рішення перестала блокувати Німеччина. Водночас там поки не готові до відмови від російського газу. «Кроки, які ми робимо, мають бути розумними, щоб не спровокувати економічні катастрофи через наші бездумні дії. Я завжди представляв позицію Німеччини і лобіював розуміння позиції Німеччини, наприклад, щодо газу, де ми ще не готові до ембарго», - зазначив віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек.

Пакет санкцій, у якому очікуємо на нафтове ембарго, мають представити у середу. «Білими воронами», що грозяться заблокувати його, лишаються Угорщина і Словаччина, - повідомляє «Рейтер». Утім, журналісти додають, що Євросоюз, якщо не вмовить їх, то зробить для цих країн виняток, або подовджить перехідний період.

Накриє нова хвиля санкцій і ринок нерухомості - росіяни не зможуть обзаводитися новими маєтками у ЄС. І стануть ще довшими іменні чорні списки. Джерела свідчать: там може опинитися гімнастка й колишня депутатка Дерджуми Аліна Кабаєва, якій ЗМІ давно приписують роман із Путіним і трьох спільних дітей. А також - патріарх Кіріл, який давно виправдовує російську агресію проти України.

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