Вимкнуть воду та зупинять електротранспорт у містах: на Сумщині запроваджують жорсткий режим економії

Якщо завтра вдасться зекономити і знизити споживання електрики, це дозволить уникнути віялових відключень по всій території України.

У Сумській обласній військовій адміністрації ухвалили рішення запровадити 20 жовтня режим максимальної економії електроспоживання через ракетні удари росіян по критичній інфраструктурі.

Про обмеження, які діятимуть завтра, розповів у відеозверненні голова ОВА Дмитро Живицький.

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Серед обмежень:

Вимкнуть водопостачання від 7 до 23 години;

У містах не працюватиме електротранспорт;

Вимкнуть вуличне освітлення.

"Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму. За можливості, якщо усі свідомо обмежимо споживання, вдасться уникнути відключення електроенергії для населення", - сказав очільник Сумщини.

Він закликав жителів області до "розумного споживання" електроенергії, оскільки, від цього залежатиме, як надалі працюватиме енергетична система України.

"Велике прохання не вмикати прилади з великим електроспоживанням. Ми маємо максимально підтримати нашу державу і знизити електроспоживання. Якщо завтра вдасться зекономити і знизити споживання електрики, це дозволить уникнути віялових відключень по всій території України", - пояснив Живицький.

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Де та в який час вимикатимуть електроенергію в Україні 20 жовтня

Через удари ракетами та безпілотника РФ в Україні серйозно пошкоджені близько 40% загальної енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей. У зв'язку з цим українська влада та енергетики попереджають, що по всій Україні 20 жовтня будуть запроваджуватися обмеження постачання електроенергії.

Знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів, можна на сайті Міністерства енергетики.

Дуже важливе звернення Зеленського: економити треба всім

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