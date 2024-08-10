Вимоги знизили, а люди не йдуть: у Росії з'явились серйозні проблеми з кадрами на окупованих територіях

Попри те, що росіяни знизили вимоги до кандидатів на "робочі місця" в окупаційних органах влади, люди все одно не хочуть іти працювати на ворога.

На тимчасово окупованих територіях росіяни досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур. Причиною є дефіцит колаборантів.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Зазначається, що через окупацію більшість населення залишило окуповані території, а велика частина тих, хто лишився відмовляється від співпраці з ворогом. В результаті росіяни беруть на службу низькофахових спеціалістів, яким роздають вищі посади в обмін на лояльність.

"Проте й навіть в такому випадку необхідної кількості працівників немає. Так, окупанти наразі не можуть сформувати регіональні відділи антимонопольних комітетів, які зараз складаються з завезених з РФ гастролерів", - повідомили в центрі.

В ЦНС кажуть, що, аби набрати людей, росіяни навіть зменшили вимоги до кандидатів. Зокрема для роботи тепер не треба досвід й не обов’язкова вища освіта.

"Проте набрати необхідну кількість працівників не вдається", - зазначили в центрі.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти організовують невеликі мітинги, на яких бюджетники і російські гастролери на камеру імітують підтримку Курської області.

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