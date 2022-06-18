"Вимотується російська армія": Арестович заявив про колосальну кількість "відмовників"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив про 30-50% "відмовників" у російській армії, заявивши, що це колосальна цифра.

Російська армія вимотується і це позначиться на подіях, коли українські війська підуть у контрнаступ.

Про це радник керівника президентського офісу розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 18 червня.

"У багатьох підрозділах 30-40% відмовників – це колосальна цифра. Значить морально-психологічна обстановка висить на нитці. У багатьох підрозділах – від 30 до 50% в залежності від підрозділу, старі озброєння, військова техніка застарілих зразків, знятих зі зберігання", – сказав Арестович.

"Вимотується російська армія ­– повільно, потихеньку, повільніше, ніж нам хотілося б, але вимотується. І рано чи пізно це позначиться. От, якщо ми підемо в наступ, коли ми підемо, то події стануть яскравими", – анонсував радник голови ОП.

Нагадаємо, українська розвідка в Запорізькій області зафіксувала масове дезертирство серед окупантів.