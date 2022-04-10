Вимушені переселенці із гарячих точок тікають на Львівщину: в Моршині для них розконсервовують санаторії

Вимушені переселенці із гарячих точок тікають на Львівщину: в Моршині для них розконсервовують санаторії

Чекають на щонайменше 20 сімей.

На Львівщині вимушених переселенців почали селити у курортні санаторії, які для цього розконсервовують благодійники. Відновлюють утеплення, проводять гарячу воду та забезпечують харчами. В одному з таких санаторіїв уже живе п’ять сімей зі Сходу України.

Про це йдеться в ТСН.

Олена з сином із Запоріжжя, вони виїжджали звідти евакуаційним потягом. «Не могла повірити, шо все таки ми це зробимо. Кинемо все - свій будинок, чоловіка, машина, тваринок наших», - каже жінка.

Майже місяць Олена з сином жили у львівській школі, але на умови не нарікає, лише зізнається, хотілося хоч трохи домашнього затишку. Тепер в них окремий номер у санаторії, але думки про рідний дім не покидають. «В нас черги у воєнкомат, у тероборону . Ті риють, ті несуть допомогу, ті волонтерством займаються. Наше місто просто фортеця», - розповідає Олена.

У номері напроти - дві жінки з дітьми, самі зі Слов’янська. Там були сусідками. і тут поселилися разом. «Коли приїхали, ми були шоковані, як прийняли. Як зі своїми – все, що нам треба було, нам дістали - і тепло і обігріли, і нагодували», - розповідають переселенки.

2014 року, кажуть подруги, з дома не виїжджали, але цього разу не ризикнули через дітей. «Ми приїжджаємо до Львова, а наступного дня по Краматорська ракета, 40 загиблих і 100 ранених», - розповідає Ілля.

У санаторії зараз вже п’ять сімей, а усі витрати по їхньому проживанню взяли на себе благодійники. Під свою опіку вони готові взяти двадцять сімей, які втратили житло, або ж тих, чиї домівки опинилися під обстрілами.

На Львівщині вимушених переселенців почали селити в курортні санаторії

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