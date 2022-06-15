Вимушений виїзд із тимчасово окупованої території до РФ не є злочином під час війни – Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції роз'яснили, що люди, які рятуються від війни на тимчасово окупованих територіях і їдуть до Росії – не порушують закони України.
Виїзд до Росії люди здійснюють у стані крайньої потреби, тож, відповідно до Кодексу про адмінправопорушення, звільняються від відповідальності.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У законі пояснюють, що крайня потреба — це дія для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами.
Також у Міністерстві зазначили, що українці можуть звернутися по роз'яснення на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.
Нагадаємо, Прага припинить приймати українських втікачів від війни.
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