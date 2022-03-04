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"Він боровся, як герой, і помер, як герой": у бою за Батьківщину загинув десантник

"Він боровся, як герой, і помер, як герой": у бою за Батьківщину загинув десантник

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"Він боровся, як герой, і помер, як герой": у бою за Батьківщину загинув десантник

Валерій Чибінєєв

Героєві України Валерію Чибінєєву було 34 роки.

У боях за українські землі загинув Герой України, уродженець Бердянська майор Валерій Чибінєєв.

Про це повідомила пресслужба Бердянської міської ради.

"Він боровся, як герой, і помер ,як герой. Йому було 34 роки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час боїв на Київщині загинув український доброволець Володимир Ковальський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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