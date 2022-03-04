"Він боровся, як герой, і помер, як герой": у бою за Батьківщину загинув десантник

Героєві України Валерію Чибінєєву було 34 роки.

У боях за українські землі загинув Герой України, уродженець Бердянська майор Валерій Чибінєєв.

Про це повідомила пресслужба Бердянської міської ради.

"Він боровся, як герой, і помер ,як герой. Йому було 34 роки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час боїв на Київщині загинув український доброволець Володимир Ковальський.