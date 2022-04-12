"Путін думав, що ми здамося": мешканка Ірпеня розповіла, як пережила місяць російської окупації (фото)

"Путін думав, що ми здамося": мешканка Ірпеня розповіла, як пережила місяць російської окупації (фото)

Жінка після визволення Ірпеня від росіян цілує хліб.

70-річна мешканка Ірпеня майже місяць прожила під російською окупацією і через кілька днів після визволення українськими захисниками населеного пункту розповіла про пережите.

З жінкою поспілкувалася американська журналістка Лорел Чор.

"Ми зустріли Ліду в її будинку 6 квітня, через кілька днів після визволення Ірпеня. Волонтери дали їй свіжоспечений хліб. Вона піднесла батон до обличчя й глибоко вдихнула, усміхаючись від аромату. Ліда, якій 70, живе сама.

Невдовзі після того, як Росія почала вторгнення до України, її діти приїхали за нею на авто, але були змушені розвернутися, коли російські солдати обстріляли їх. Її діти верталися пішки; Ліда наполягала на тому, щоб залишитися", - йдеться в повідомленні.

Літня жінка прожила майже місяць під російською окупацією. Вона ділилася припасами з іншими сусідами, які також не змогли виїхати через окупацію. За її словами, виходити на вулицю було надто небезпечно, тому вони зробили дірки в своїх парканах.

"Не було ні води, ні електрики. На щастя, була криниця. Було холодно", - розповіла жінка.

Як зазначається, російські солдати двічі приходили до жінки додому, шукаючи їжі та ліків. Звуки вибухів були постійними.

"Обов’язково пишіть правду. Не шкодуйте цього монстра Путіна. Він думав, що ми здамося, але ми ніколи не здамося", - підсумувала мешканка Ірпеня.

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