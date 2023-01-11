Він дуже агресивний діяч: російський соціолог розповів про протистояння Пригожина з Міноборони РФ

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин намагається конкурувати з Міноборони РФ та іншими олігархами за фінансування і він так просто не здасться у цій боротьбі за владу.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів російський соціолог та блогер Ігор Ейдман.

Так, за його словами, у боротьбу за фінансування військових витрат вступило багато людей з путінського оточення, проте Пригожин намагається "продати себе" російському диктатору як "найефективнішу людину на війні".

"Я думаю, Пригожин так просто не здасться, він дуже агресивний діяч, йому вдалося "продати себе" Путіну як чи не єдину ефективну людину на війні", – зазначив соціолог.

Більше того Ейдман наголосив, що особлива боротьба у Пригожина розпочалася з ексглавою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним, який також намагався створити власну ПВК. За його словами, що саме Пригожин злив координати перебування Рогозіна у Донецьку, де останнього і було поранено.

"Зараз Пригожин там головні шматки відгризає, але інші, який-небудь Рогозін думає: "Чому б мені туди не прилаштуватися?". Я, до речі, впевнений, що координати Рогозіна злив Пригожин, тому що до цього у них була найжорстокіша публічна перепалка. Мабуть, Пригожин був страшно незадоволений, що Рогозін почав тягнути свої пустотливі ручки до його шматка військового пирога, і погрожував йому відверто в пабліку", – розповів Ейдман.

Нагадаємо, що Пригожин продовжує збільшувати свій вплив в РФ за рахунок війни в України, де на найгарячіші напрямки кидають його найманців. Так, за даними Інституту вивчення війни ISW, засновник ПВК "Вагнер" продовжує використовувати звіти про "успіхи" своїх найманців в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї компанії як єдиної в РФ ефективної бойової сили.

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