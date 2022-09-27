"Він дуже подорослішав": мама 7-річного малюка, який пів року був без неї в окупації, розповіла про пережите сином

7-річну дитину війна застала у гостях у бабусі із дідусем і до звільнення Харківщини він не бачив маму.

У звільненому селі Липці знайшли штаб так званої народної міліції росіян. В підвальному приміщенні однієї з місцевих будівель рашисти силоміць утримували мирних. Саме в цьому селі пів року прожив 7-річний Максим з Харкова. Погостювати до бабусі і дідуся хлопчика відвезла мама, бо на кілька днів мала виїхати у справах, втім, почалась війна, йдеться в ТСН.19.30.

Зараз Марія і Максимко не відходять один від одного. А 23 лютого їм вперше за шість з половиною років довелось розлучитися. «Я їхала до Львова. Я виходжу із потягу і дивлюсь новинну стрічку, і пишуть, що почалась війна», - пригадує Марія.

В цей час саме через село Липці, де жінка залишила на рідних сина, росіяни зайшли на Харківщину. Відтоді звідти можна було виїхати лише до Росії. «Я шукала об'їзд через треті країни, але не виходило. Вже на початку травня я вирішила, що поїду через окуповані території. Я знайшла перевізника, ми домовилися. І коли цей перевізник їхав у місто, вони потрапили під сильний обстріл», - розповідає жінка.

За час розлуки син дуже подорослішав, каже мама. У свої 7 років хлопчик розуміє, що йде війна, а росіяни - загарбники. «Він каже такі речі, які не кожен дорослий скаже. Наприклад, навіть у плані продуктів - він раніше дуже такий перебірливий був, зараз він каже: «Я буду їсти все, що даш, зараз не час перебирати, не час випендрюватися. Що Бог дав, то я і їстиму», - твердить дитина.

У перший же день звільнення села від окупантів правоохоронці відвезли хлопчика до мами до Харкова, а бабуся з дідусем лишилися у Липцях. Нині зв’язок з ними лише через листи. «Першу записку, коли я одержала, я до середини ночі над нею сиділа, плакала», - пригадує бабуся.

Під час сильних обстрілів, розповідає жінка, весь час думала лише про онука. А коли снаряди літали над хатою, заспокоювали один одного, читаючи казки.

Зараз Липці поволі оговтуються від окупації - людям завозять гуманітарну допомогу та починають видавати пенсії. «На десять кілограм схуд, переживання, звісно. Наїлися «русского міра» по самі гланди. Прийшли, зачепили, забрали машину, поїхали і нічого не сказали», - каже дідусь хлопчика.

«Просто дико, що вночі можна спати спокійно та не стріляють», - додає бабуся.

Поки у селі триває зачистка від колаборантів, ні в’їхати, ні виїхати звідти не можна. Втім, вже за кілька днів шлях відкриють, Максим з мамою одразу ж вирушать провідати бабусю з дідусем.

7-річний хлопчик пів року прожив в окупації без батьків

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