"Він - громадянин України": як у тимчасово окупованій Макіївці жінка відбивала чоловіка від мобілізації

"Він - громадянин України": як у тимчасово окупованій Макіївці жінка відбивала чоловіка від мобілізації

Російські окупанти в ОРДЛО виловлюють чоловіків просто на вулиці, щоб відправити їх на війну проти України.

Місцевим жителям, які не змінили громадянства, свої дії загарбники пояснюють тим, що "в Україні оголошена загальна мобілізація, а у них український паспорт".

Відео примусової мобілізації опублікував телеграм-канал "Типовий Донецьк".

На кадрах, які знімала дружина місцевого жителя, видно, що загарбники виловили чоловіка просто посеред вулиці та одразу хотіли повести його до військкомату. Жінка пояснює, що в фейковій республіці не запроваджено воєнного стану. На це загарбник показує їй якийсь напис в українському паспорті та пояснює, що затриманий є військовозобов'язаним та рекомендує жительці Макіївки прочитати указ голови фейкової республіки. На це вона зауважує, що "їй до одного місця цей голова".

Жінка каже, що у нього паспорт України. Представники окупаційної "влади" їй цинічно заявляють, що в Україні мовляв оголошена загальна мобілізація. Тоді жінка зауважує, що Макіївку українська влада не контролює.

Місцева жителька обурена мобілізацією та заявляє, що на війні уже загинуло багато її мобілізованих родичів. Згодом жінці все ж вдається забрати в окупантів паспорт свого чоловіка, проте ті заявляють, що місцевий житель повинен протягом двох годин прийти до військкомату.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі ворог розпочав будівельні роботи – місцевим жителям обіцяють нове житло, хоча насправді готують військово-будівельний комплекс.

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