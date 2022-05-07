"Він красунчик": Резніков заявив, що, завдяки Лаврову, питання постачань зброї з Ізраїлю "майже розв’язане"

"Він красунчик": Резніков заявив, що, завдяки Лаврову, питання постачань зброї з Ізраїлю "майже розв’язане"

Скандальні заяви глави МЗС РФ Лаврова на адресу євреїв допомогли Ізраїлю наважитися на надання військової допомоги Україні.

Завдяки зусиллям "проукраїнськи налаштованого" міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Ізраїль повернувся нарешті в бік України. До цього ізраїльська влада тримала стійкий баланс у питанні війни: ні з Україною, ні з Росією.

Про це заявив міністр оборони України Олексйя Резніков під час телемарафону.

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"Він красунчик, я вважаю. Завдяки йому, можна сказати, що постачання зброї з Ізраїлю — майже розв’язане питання", — сказав український міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". Традиційно він повторив кремлівську пропаганду, що в Україні діють нацисти і заявив, що в Адольфа Гітлера було єврейське походження.

Ізраїль відійшов від нейтралітету після висловлювання Лаврова

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