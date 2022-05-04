"Він майже готовий": український генерал вважає, що Путін може завдати ядерного удару

"Він майже готовий": український генерал вважає, що Путін може завдати ядерного удару

Президент Росії Володимир Путін майже готовий натиснути на "ядерну кнопку", хоча розуміє, чим це може обернутися і для державі, і для нього особисто.

Росія ще 2014 року вирішила: якщо країни НАТО заступляться за Україну, то РФ застосує тактичну ядерну зброю.

Про це розповів український генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в інтерв’ю для YouТube-каналу "Україна 24".

"Він майже готовий (натиснути на червону кнопку ­– ред.), хоча розуміє, що це може дуже багато чим обернутися, причому не тільки Росії. Росія – це таке, він там царює уже 20 років, а – безпосередньо його родині, його дітям. Принципово, – це тиск міжнародний, уже прийнято рішення. Путін пішов ва-банк і повинен відповідати за це повною мірою", – розповів Романенко.

Він зазначив, що ще 2014 року Росія вирішила: якщо країни НАТО втрутяться і заступляться за Україну, то РФ застосує тактичну ядерну зброю.

"В його (Путіна – ред.) голові це є. Питання в тому – яким чином це нейтралізувати і запобігти цьому. Тут є відповідний прогрес", – зауважив генерал-лейтенант.

Він нагадав, що місяць-півтора тому на саміті країн-членів НАТО головною метою було не втягнути Альянс у війну Росії проти України, щоб це не переросло в ядерну війну.

"А тепер вони (країни НАТО – ред.) вже набрали силу, навчилися саме в України, тому можуть відповідати Путіну: "Ти там лякалки маєш, ми про них знаємо, але й ти знай, що ми цього не допустимо, і пошкодуєте ти, твоє оточення, твої родичі й у цілому держава", ­– висловив думку Романенко.

Він також розповів про свої прогнози, коли може закінчитися війна в Україні та настати мир.

"Для того, щоб відповісти на це питання, треба розуміти, що є питання, коли настане перемир'я – тільки про це ми можемо говорити поки що. І це, я думаю, відбудеться в цьому році, (через) два-три місяці, на мій погляд. А питання миру – (мир) може настати тільки тоді, коли ми переможемо з нашими союзниками", – зазначив Романенко.

Нагадаємо, напередодні голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес заявив, що Путін може використати ядерну зброю, щоб "зберегти обличчя" на тлі того, що російська армія не мала у війні з Україною значних успіхів.

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