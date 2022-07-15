"Він не воював в Україні": у Міжнародному легіоні підтвердили смерть британця, викраденого окупантами

У Міжнародному легіоні, у складі якого іноземці захищають Україну у війні з Росією, підтвердили смерть викраденого окупантами громадянина Великої Британії Пола Урі.

У легіоні також спростували твердження російської пропаганди про те, що Урі начебто був "військовим найманцем" і брав участь у війні.

Про це пише "НВ".

"Ми засмучені звісткою про смерть містера Урі. Хочемо уточнити, що він не був у Міжнародному легіоні. Він не воював в Україні. Він був співробітником гуманітарної організації, як підтвердила Presidium Network, некомерційна організація, де працював містер Юрі", ­– йдеться у повідомленні пресслужби іноземних добровольців.

Нагадаємо, у полоні терористів "ДНР" помер громадянин Британії Пол Урі, який займався волонтерством в Україні під час війни. Причини смерті не вказані. Проте окупанти запевняють, що британець помер начебто від "стресу та хвороби".

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