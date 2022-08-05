"Він ніколи не зможете відтворити Російську імперію у Києві, Львові чи Одесі": історик пояснив, чому Путіну не виграти війну

Очільник Кремля Володимир Путін ніколи не зможе відтворити Російську імперію у Києві, Львові чи Одесі, бо цього не хоче український народ.

Навіть якщо російська армія і завоює якесь місто, та воєнна мета - знищення української нації - недосяжна, бо "це - лише фантазії Путіна".

Таку думку висловив ізраїльський історик та письменник Юваль Ной Харарі на YouTube-каналі "Зыгарь".

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"Метою війни було знищення українського народу. Путін вбив собі в голову, що української нації насправді не існує. Він сам придумав, що українці хочуть бути частиною РФ, але є тільки "маленька банда нацистів з очільником євреєм, яка заважає цьому"... І в цьому він повністю зазнав невдачі. Це не вийшло. І навіть якщо він матиме певні успіхи, завоює якесь місто чи область, сама воєнна мета недосяжна, бо вона створена з фантазій", - зазначив ізраїльський історик.

Історик наголосив, що Путін, який розв'язав війну і чия армія вбиває українців, на декілька майбутніх поколінь зробив ворогами росіян та українців.

"Очевидно, що українці не хочуть бути частиною Російської Федерації. Це те, що Путіну ніколи не змінити. Так що мрію створити Російську імперію в кордонах (СРСР - ред.) йому не здійснити. Якщо в історії і має з'явитися ім'я, яке буде вписане у свідоцтво про "смерть" РФ, то це буде не ім'я Михайла Горбачова, а Володимира Путіна. Саме він знищив всі шанси на відтворення Російської імперії. Тепер Путін власними зусиллями робить ворога на наступні покоління. Він добивається тою чи іншою угодою, щоб Україна не змогла стати частиною РФ. І в цьому розумінні він уже програв війну, навіть якщо він ще має військову силу, щоб завоювати частину української території", - вважає він.

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