"Він перевіряє вас": Зеленський вказав на незначну реакцію союзників на удар балістичною ракетою по Дніпру

Потрібно примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України.

Очільник Кремля Володимир Путін визнав, що зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення війни, адже застосував нову балістичну ракету. Проте сильної реакції світу на це немає.

Так сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 21 листопада.

"Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну.

"Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів", – сказав президент.

Тож балістична ракета проти України є черговим доказом, що Росія не хоче миру, а Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало нібито новим кроком.

"Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські "Шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру", – сказав президент.

Також він звернув увагу, що світ не продемонстрував сильної реакції на ракетний удар по Україні балістикою.

"Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. Треба реагувати. Треба тиснути", – закликав Зеленський.

Нагадаємо, 21 листопада росіяни атакували Дніпро, ймовірно, балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Водночас очільник держави-агресорки РФ назвав удар по українському місту "успішним випробуванням".

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